Иллюстративное фото с сайта gagauzinfo.md Иллюстративное фото с сайта gagauzinfo.md Сегодня, 18 апреля, в Уральске отключат отопление. В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха +10 С в течение трех суток был издан приказ о завершении   отопительного сезона. Отопление в г. Уральске будет отключено 18 апреля 2014 г. 5 детских учреждений подали заявки на продление отопительного сезона до 1 мая 2014 г. Службами АО «Жайыктеплоэнерго» оповещает жителей города, что в жилых домах будет произведено опломбирование запорной арматуры.  Всем заинтересованным потребителям  и КСК  необходимо произвести отключение внутренней системы отопления объектов. Оборудование ТЭЦ переводится на летний режим работы и планируется проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, для выявления  аварийных участков тепловых сетей.