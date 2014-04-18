Иллюстративное фото с сайта do.ngs.ru Иллюстративное фото с сайта do.ngs.ru Небывалый ажиотаж вокруг советских холодильников возник в Казахстане. За модель "ЗиЛ-Москва" 50-х годов выпуска скупщики предлагают несколько тысяч долларов, сообщает "31 канал". Как рассказал один из тех, кто, благодаря старенькому холодильнику, стал миллионером, около пяти дней назад, разбирая вещи в гараже, он с отцом нашел холодильник "ЗиЛ-Москва". Агрегат давно не работал, и от него было решено избавиться. Парень дал объявление в Интернете: "Продается старый холодильник на запчасти". В этот же день начали поступать звонки с предложениями купить холодильник за 990 тысяч тенге. Как выяснили корреспонденты телеканала, ажиотаж возник благодаря сайтам бесплатных объявлений, на которых как скупщики, так и сами продавцы оценивают холодильник "ЗиЛ-Москва" в несколько тысяч долларов. Причем скупщикам не важно, в каком состоянии находится холодильник. "Цены не такие космические, как в Интернете гуляет. От тысячи до трех тысяч долларов максимум. Там есть кое-какие детали, которые выдерживают минус 500 градусов. Этими деталями сейчас закупаются в Китае", - рассказал скупщик холодильников. Существуют и другие версии популярности советских холодильников. Кто-то считает, что в производстве использовалась красная ртуть, способная глушить сигналы мобильных телефонов. Другие уверенны, что ажиотаж вокруг данной модели был создан искусственно с целью наживы. Этой же версии придерживается сын конструктора "ЗиЛ-Москва" Игорь Камишкирцев. "Это бред какой-то. Там стоит обычный компрессор, как в любом холодильнике, испаритель и конденсатор. Производство было открытым, если бы там были какие-то секретные технологии, тогда был бы какой-нибудь режимный завод", - заявил он.