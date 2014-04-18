- На днях специальная комиссия, в которую вошли, капитан команды, воспитанник атырауского футболаи преданный болельщик командывыбрали самый лучший эскиз. Примечательно, что абсолютно все участники единогласно проголосовали за один эскиз. Победителем конкурса стал болельщик нашего клуба -, - рассказал. Как отметил пресс-атташе, к сожалению, большинство дизайнеров не выполнили заранее предъявленные условия, которые нужно было соблюсти при разработке своих вариантов, поэтому было принято решение отсортировать все эскизы и оставить 10 самых лучших. Один эскиз был выбран единогласно. Эскиз эмблемы выполнен просто и со вкусом. Новый логотип нарисован в виде щита. Сохранены клубные цвета – зеленый и белый, в верхней части эмблемы нарисован орнамент в национальном стиле, в центре изображен классический футбольный мяч, который облачен в каплю нефти, чуть ниже написан год образования первой команды мастеров в Атырауской области – 1980 год. Присутствуют надписи – «Атырау» и «футбол клубы». Нурлану ТАПАНОВУ будет вручен денежный приз, также автор нового логотипа войдет в историю клуба как дизайнер новой эмблемы. Напомним, что конкурс на разработку дизайна новой эмблемы был объявлен в январе текущего года. Так с начала января до середины февраля на электронный адрес было прислано 74 эскиза от 23-х участников.