Фото с сайта zn.ua Фото с сайта zn.ua Россия, США, ЕС и Украина приняли в Женеве документ, содержащий шаги по деэкскалации напряженности на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам четырехсторонних переговоров, сообщает РИА Новости. "Мы одобрили документ. Это женевское заявление от 17 апреля, в котором мы согласились с необходимостью принять первоначальные, конкретные шаги по деэскалации напряженности, установлению безопасности для всех граждан Украины", - сказал Лавров. По словам Лаврова, женевский документ призывает к немедленному началу диалога по Украине с участием регионов в рамках конституционного процесса. Лавров отметил, что главным итогом переговоров является факт признания сторонами, что этот кризис "должны урегулировать сами украинцы, в том, что касается немедленного прекращения конфликтов, связанных с задержанием протестующих, занятием различных зданий, площадей и в том, что касается уже в долгосрочном плане начала подлинной конституционной реформы". Для вывода Украины из кризиса Россия, США, ЕС и Украина призвали разоружить незаконные формирования, освободить площади и улицы и провести амнистию. "Среди шагов, которые мы призываем осуществить, следующие: все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены, все незаконно занятые здания должны быть возвращены легитимным владельцам, все оккупированные улицы, площади и другие публичные места во всех городах Украины должны быть освобождены. Должна быть осуществлена амнистия всем протестующим - за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления", - заявил Лавров. Лавров также отметил, что у России нет никакого намерения вводить войска на Украину. По его словам, это "противоречит коренным интересам Российской Федерации". При этом Лавров подчеркнул, что в России, "безусловно, крайне озабочены тем дискриминационным отношением, которое проявляют сегодняшние власти к русскому и русскоязычному населению, к русскому языку, к русской культуре". Четырехсторонние переговоры в Женеве продлились свыше семи часов. Во встрече принимали участие главы МИД Украины, России, ЕС и США. Во встрече также приняли участие верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица. Во время переговоров обсуждали украинский кризис и пути выхода из него.