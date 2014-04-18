Иллюстративное фото с сайта oilnews.kz Иллюстративное фото с сайта oilnews.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на департамент экологии по Актюбинской области. В конце 2013 года специалисты департамента экологии Актюбинской области провели плановую проверку на двух месторождениях ТОО «Казахойл Актобе». Проверкой был охвачен период деятельности предприятия с ноября 2012 года по декабрь 2013 года. В итоге были выявлены около десятка нарушении природоохранного законодательства. В их числе сверхнормативные выбросы паров нефтяных масел, загрязнение грунта нефтепродуктами, сброс неочищенных сточных вод и другие. За выявленные нарушения на ТОО наложены административные штрафы на общую сумму более 1,1 млн тенге. Кроме того, за ущерб нанесенный окружающей среде товариществу предъявлена претензия на сумму свыше 8,7 млн тенге. Отметим, что в прошлом году ТОО "КазахОйл Актобе" заплатило штраф в размере 1,3 млрд тенге, также наложенный департаментом экологии. ТОО «Казахойл Актобе» осуществляет свою  деятельность с 1998 года на месторождениях «Алибекмола» и «Кожасай». По итогам 2013 года на долю этого предприятия приходится 13,8% от общего объема добытой в Актюбинской области нефти.