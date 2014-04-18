В Агентстве РК по связи и информации прокомментировали апрельский номер журнала "Жұлдыздар отбасы Аңыз адам", сообщает NUR.KZ. "Содержание номера журнала имеет признаки нарушения Конституции и законодательства Республики Казахстан в части разжигания социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды (статья 164 Уголовного Кодекса РК)", - отметили там. Агентство принимает исчерпывающие меры по  данному факту. Напомним, главной темой апрельского номера журнала "Жулдыздар отбасы - Аныз адам", стало 125-летие Адольфа Гитлера. 1397785911_anyz-adam В частности, в одном из материалов под названием "Гитлер - не фашист" журналист Нагашыбай Есмырза оправдывает лидера национал-социалистов, передает ИА REGNUM. В другом материале авторы задаются вопросами о книге Гитлера - и главный вынесен в заголовок: "Мейн кампф - о чем эта книга?". Издан журнал под редакцией Жарылкапа Калыбая - в Казахстане последний получил широкую известность в октябре 2013 года, когда был осужден по статье "мелкое хулиганство" за дебош на борту самолета авиакомпании "Скат", где он стал фигурантом скандала, связанного с применением русского языка. 1397783172_majjn-kampf 1397783122_gitler-ne-fashist Фото из твиттер-аккаунта Dina Sabyrova и facebook Руслана Минулина.