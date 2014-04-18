Фото с сайта www.panoramio.com Фото с сайта www.panoramio.com Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 16 апреля специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области удовлетворил иск департамента по ЧС о приостановлении эксплуатации торгового центра «Нурдаулет» за нарушение правил пожарной безопасности. Постановление суда касалось и прилегающих к торговому центру бизнес-центра, а также двухэтажного здания для продажи сотовых телефонов, принадлежащих ТОО «Нурдаулет-Актобе». Свыше 500 арендаторов торговых площадей могли остаться без работы. Десятки из них в среду вышли на митинг на площадь перед зданием суда. На следующий день в дело вмешались представители палаты предпринимателей Актюбинской области. В целях урегулирования ситуации они провели встречи с участием государственных органов контроля. - В результате проведенных переговоров, а также с учетом устранения руководством торгового центра, выявленных несоответствий требованиям противопожарной безопасности достигнута договоренность не приостанавливать деятельность данного комплекса. В настоящее время проводится процедура согласования устраненных нарушений с органами ЧС области, - сообщил эксперт РПП Мирлан БИСЕНГАЛИЕВ.