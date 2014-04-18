- Вместо одного спиленного дерева мы сажаем три новых. Что касается выпиливания старых карагачей, то могу сказать, что мы делаем только лучше городу, - рассказал. - Вначале весны мы посадили ели, сегодня мы высаживаем березы. Планируем позднее между березами посадить рябину, думаю это будет очень красиво. Также к завтрашнему субботнику мы подарили городу четыре ели на сумму 1 млн тенге. Еще мы хотим положить брусчатку от кафе «Минутка» до ресторана «Марракеш» и, если хозяева соседних магазинов согласятся, то и их прилегающую территорию не мешало бы облагородить хорошим тротуаром. По словам МЕРГАЛИЕВА, на озеленение периметра нового торгового центра «Алем Плаза» потрачено около 5 млн. тенге. Напомним, 20 февраля, руководство «Диана Плюс» дали заявку на обрезку деревьев в ЖКХ. Тогдаутверждал, что проводится всего лишь обрезка деревьев, для безопасности граждан.