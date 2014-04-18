phphВ Актобе начинают научно-исследовательскую работу по проекту «Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта». Как стало сегодня известно на пресс-конференции в горакимате, проект реализует ТОО «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» из города Алматы. Как рассказал замдиректора этого товарищества Байболат БАЙМАХАНБЕТ, аналогичную работу они уже проводили  в пяти городах Казахстана. Заказчиком научной работы стал ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог». Из бюджета научный институт получит 30 миллионов тенге. За эти деньги алматинский институт обследует состояние дорог и улиц нашего города, остановочных пунктов, пассажиропоток на всех городских маршрутах, проанализирует состояние автопарка перевозчиков. После он разработает рекомендации для градо- и дорожно-строительных мероприятий. Оптимизирует маршрутную сеть и графики обслуживания пассажиров, даст рекомендации по оптимальной структуре парка транспортных средств. И, наконец, определит по научным формулам, сколько же на самом деле должны стоить перевозки пассажиров. Байболат БАЙМАХАНБЕТ утверждает, что девяти месяцев для этой работы будет достаточно. Горожан призывают принять участие в усовершенствовании работы общественного транспорта. Если в район, где вы живете, не ходят автобусы. Если регулярность движения автобусов вас не устраивает, не нравится культура обслуживания перевозчиков или что-либо еще, сообщайте. Ваши предложения ждут в ТОО «Хабар-Сервис» по телефону: 568-068, можете отправить их электронной почтой: [email protected] Айгуль АХМЕТОВА Фото Максима ТОКАРЯ