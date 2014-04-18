Кто из казахстанских политиков и бизнесменов пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Esquire.kz попросил специалиста эстетической медицины, врача Асель Баяндарову прокомментировать внешность представителей казахстанского политического истеблишмента.
Премьер-министр Карим Масимов, 1965 года рождения
Выглядит старше своего возраста, очень живой взгляд, что выдает большое жизнелюбие. Преобладают признаки старения по отечному типу, не похоже, что прибегает к серьезным процедурам эстетической медицины.
Классически зачесанные назад волосы выдают человека, страдающего андрогенным облысением. Было бы неплохо скорректировать питание.
Министр обороны Серик Ахметов, 1958 г.р.
Выглядит несколько старше своих лет, возраст прибавляют грыжевые мешки нижних век и глубокие заломы носогубных складок. Но в целом лицо приятное, с правильными чертами.
Хорошее впечатление производит отсутствие лишнего веса, что часто встречается у казахстанских мужчин. Производит впечатление человека, который ухаживает за собой, но без фанатизма.
Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, 1968 г.р.
Внешность соответствует возрасту, но несколько изможденный вид придает выраженный процесс возрастной липодистрофии – когда на лице исчезают жировые объемы, что связано с генетическими особенностями этого типажа.
Не прибегает к омолаживающим процедурам, стиль "классический чиновник": незамысловатая прическа, скучные костюмы.
Председатель Национального банка Кайрат Келимбетов, 1969 г.р.
Внешность соответствует возрасту. Одевается мешковато, так что трудно определить физическую форму. Похоже, не придает значения своему индивидуальному стилю и не комплексует по поводу андрогенной алопеции (облысение за счет повышенного уровня мужских гормонов), что только красит и избавляет нас от классической прически лысеющих людей, когда остатками волос пытаются прикрыть залысины.
Депутат мажилиса парламента Дарига Назарбаева, 1963 г.р.
Тот случай, который интересно описать. Во-первых, это женщина. Во-вторых, женщина со средними от природы внешними данными – типичное среднеазиатское тяжелое лицо, с грубыми чертами, – которая с возрастом становится краше, умудряясь не "потерять" и не "перекроить" себя.
Видно, что человек следит за собой: тут и здоровое питание, и спорт, ну и наверняка не обошлось без пластического вмешательства, – очень деликатного и ювелирного, – скорее всего, была сделана операция "минифейслифтинг нижней и средней трети лица" и, безусловно, весь набор инъекционной косметологии.
Работа врачей выполнена достойно плюс отлично подобранный макияж и грамотная укладка. Видеть, как может выглядеть женщина в 50 лет, очень приятно.
Бизнесмен Тимур Кулибаев, 1966 г.р.
Смотрится очень моложаво и ухоженно, видно, что человек тщательно и профессионально следит за собой. Вполне вероятны вмешательства инъекционных и лазерных косметологических процедур, таких как ботулотоксинотерапия, больше известная как ботокс, и инъекции гиалуроновой кислоты. В целом симпатичная, подтянутая внешность.
В прошлом бизнесмен и банкир, Мухтар Аблязов, 1963 г.р.
Выглядит соответственно возрасту, внешность не сильно изменилась до и после бегства из страны и изменения политического статуса. В благополучный период жизни, судя по фотографиям и телевизионным кадрам, у Аблязова также наблюдались темные круги под глазами.
Тип старения – отечно-усталый. Видно, что спокойно относится к своей внешности, не стремясь избавляться от несовершенств. Стиль одежды сдержанно-классический.
В прошлом государственный чиновник и бизнесмен, Рахат Алиев, 1962 г.р.
От природы очень хорошие данные – красивое, породистое лицо. Но довольно рано, еще в годы могущества, на лице появились признаки деформации и птоза (опущение тканей лица, кожи, подкожного жира, мышц), что говорит о нездоровом образе жизни.
Как сказалось на внешности политическое изгнание, сказать трудно, так как в свободном доступе практически нет сегодняшних фотографий.
В прошлом государственный чиновник, Виктор Храпунов, 1948 г.р.
Всегда был подтянут и элегантен. Сегодня, судя по последним фотографиям, выглядит также хорошо, гораздо моложе своих лет. Изгнание явно пошло г-ну Храпунову на пользу: у него посвежевший вид, более разглаженное лицо.
Возможно, свежий воздух Швейцарии, спокойная жизнь и незначительный набор веса тому причиной. Вмешательства эстетической медицины если и есть, то минимальные и очень деликатные.
Финансист Айдан Карибжанов, 1971 г.р.
Миловидное в молодости лицо несколько изменили возрастные признаки – липодистрофия, выраженные носогубные складки, характерный взгляд, несколько навыкате глаза. Все это придает уставший вид и подчеркивает возраст. Скорее всего следит за правильным питанием, но снисходителен и не наводит излишний лоск на внешность.
Банкир Жомарт Ертаев, 1972 г.р.
Всегда стильно, не просто шикарно, но с изюминкой одет. Укладка волос выдает тщательность, правда не скрывает начавшееся облысение. В целом вид слегка пижонистый, как у артиста эстрады, думаю, профессиональный стилист скорректировал бы образ в сторону консервативности.
На лице так же, как и у г-на Карибжанова, видны процессы возрастной липодистрофии, но не так сильно, они ему придают возраст. Слегка усталый вид.
Скорее всего Жомарт Ертаев активно следит за собой – питание, спорт, – если и прибегает к косметологии, то вряд ли это серьезные процедуры.
Банкир Нуржан Субханбердин, 1965 г.р.
Еще один обладатель красивого, породистого лица. Заметны возрастные изменения: легкие явления липодистрофии в средней трети лица. Ухаживает за собой, но не регулярно и не очень старательно, к глубоким эстетическим процедурам, думаю, не прибегал.
Недостатком я бы назвала прическу, форма которой пытается закрыть начинающееся облысение, тем самым только его подчеркивая.
Ораз Жандосов, 1961 г.р.
Субъективно – самый красивый из списка мужчин: правильные черты лица, подтянутый, выглядит моложе своих лет, нет характерного для этого возраста птоза мягких тканей лица и возрастной липодистрофии.
Ну и однозначно, человек следит за своим здоровьем, прекрасный внешний вид явно обеспечен этим фактором. Следов эстетической медицины не заметно.