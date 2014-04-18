Фото ©Турар Казангапов Фото ©Турар Казангапов В Астане во Дворце мира и согласия начала свою работу XXI сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием  Главы государства Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz. На повестке дня - "Стратегия "Казахстан-2050": культуры мира, духовности и согласия". Нурсултан Назарбаев особо поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны, которые также принимают участие в работе АНК. В работе ассамблеи участие принимают члены АНК, депутаты Парламента, члены правительства, руководители политических партий, религиозных конфессий, дипломатических миссий. В связи с предстоящим в следующем году 20-летием Ассамблеи народа Казахстана и Конституции страны, Нурсултан Назарбаев объявил 2015 год - годом Ассамблеи. Также он поручил подготовить правительству совместно с Ассамблеей национальный план мероприятий, а также провести в Астане форум народа Казахстана. Ассамблея народа Казахстана - учреждение без образования юридического лица, образуемое Президентом Республики Казахстан, главной задачей которого является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Республике Казахстан и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.