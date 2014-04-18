Иллюстративное фото с сайта uralsk.info Иллюстративное фото с сайта uralsk.info Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил, что все указатели в Казахстане должны быть на двух языках, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Что касается нашей столицы Астаны, то, во-первых, она должна стать достойным примером толерантных международных отношений. Здесь должны исполняться все требования закона „О языках“. В частности, инфраструктура, городской транспорт, улицы, проспекты и другие городские объекты должны иметь указатели на казахском и русском языках. (...) Сегодня это не везде обеспечено. Остановки в автобусах объявляют почему-то только на одном языке, указатели в маршрутках тоже на одном — это нарушение Конституции», — сказал Президент, выступая на XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана. При этом он подчеркнул, что это требование касается всех областей и регионов. «В контексте предстоящей всемирной выставки EXPO-2017, надо обеспечить городскую инфраструктуру указателями на английском языке. Это также относится к Алматы, которому предстоит принимать Универсиаду-2017 и бороться за право проведения Олимпиады 2022 года», — добавил Назарбаев.