Выставка была приурочена сразу к двум знаменательным датам. 20 апреля в Казахстане отмечается «День земли», а также в этом году исполнилось 25 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Также здесь собрались представители общественности, которые выступали за закрытие полигона «Капустин яр». На выставке были представлены фотографии патологических изменений, которые происходят с детьми, родившимися в районах, которые прилегают к территории полигона «Капустин яр». Деятельность полигонов «Капустин Яр» началась в 50-х годах прошлого столетия. В период с 1957 по 1979 годы здесь было произведено 29 ядерных взрывов, из них 19 осуществили подземно и 10 в атмосфере. Также до 1989 года на полигоне взрывали ракеты с выбросом токсичных веществ общим объемом около 30 000 тонн, распространившихся более чем на 600 километров. Кроме того, территория полигонов является местом падения отделяющихся частей ракет, что приводило к загрязнению территории компонентами ракетного топлива. - Полигон «Капустин яр» занимает 3 млн. гектаров на территории Букеординского района и охватывает также пять других южных районов области, - рассказывает. - Для большинства наших современников, ядерная угроза и атомные взрывы - это почти отдаленные понятия. К сожалению, жители южных районов нашей области о том, что такое радиоактивное заражение, знают не понаслышке. Ведь до сих пор у потомков тех, кто видел «второе солнце», рождаются дети с патологиями. В 1997 году болезнь системы кровообращения Джангалинского района почти в 50 раз превышали показатели контроля. Число детей - инвалидов с врожденными пороками, живших в радиоактивно зараженных зонах и ставшими инвалидами насчитывается до 29 тысяч человек. В Бокеординском районе уровень детской инвалидности выше, чем на территории Семипалатинского полигона, где более 40 лет велись ядерные испытания. - Проблема «Капустина яра», последствия этих испытаний мне давно знакома, - рассказывает бывший житель Жанибекского района, ныне. - Потому что я жил в Жанибекском районе, который расположен ближе всего к этому смертоносному полигону. Я помню в мое детство проводились сильные испытания, самолеты летали, почти касаясь крыш домов. Обычно перед взрывом начиналась буря. Вот мы, мальчишки, удивлялись, почему в такую ясную погоду вдруг такая сильная буря, а потом взрыв, от которого случалось, что в некоторых домах разбивались стекла. Капустин Яр - давняя проблема, печаль и горе тех людей, которые населяют территорию вокруг него. Считаю, что давно пора закрыть его. Но, к сожалению это от нас не зависит. Целиком и полностью закрытие полигона поддерживает и нынешняя молодежь. Студенты местных вузов не раз проводили по этому поводу различные мероприятия. И надеются, что их обязательно услышат и примут меры.