Сегодня, 18 апреля, в районе 2-й автобазы загорелся четырехквартирный дом барачного типа. Предположительно возгорание началось с чердачного помещения над одной из квартир. На место пожара выезжали машины 1 и 2 специальных пожарных частей. Предположительно, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Точная причина пожара и степень повреждения дома устанавливается. Пострадавших нет. Как говорят обыватели этого района, дом очень старый, построен из деревянно-щитовых плит, облицован кирпичом и профлистом.  Дерево таких домов барачного типа довольно сухое и легко воспламеняется.