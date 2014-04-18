ДТП произошло в 18.45 на перекрестке улиц С. Датова и Гагарина. Автобус поворачивал с ул. С. Датова на ул. Гагарина. Автомобиль марки "Ауди" двигался по улице С. Датова в сторону автовокзала. Автобус не уступил дорогу "Ауди" и произошло столкновение.