- Да, действительно, у нас в городе произошел конфликт между жителями города Уральска, в ходе которого было применено травматическое оружие. Инцидент произошел примерно в 11:30.выполняли дорожные работы на перекрестке, АДАМЯН ехал мимо на автомашине Toyota Land Cruiser и неправильно понял их жестикулирование. После чего он остановился для дальнейшего выяснения отношений. Завязалась драка, их разняли иуехал. Минут через 10 он вернулся для дальнейших выяснений отношений. Братья ИБРАГИМОВЫ не захотели разговаривать и попросили его уехать. После этого АДАМЯН вытащил из машины травматический пистолет и произвел не менее двух выстрелов. После чего братья ИБРАГИМОВЫ обратились в травмпункт облбольницы с ранениями в область плеча, - рассказал КУРМАШЕВ. По словам КУРМАШЕВА, машину нашли и обыскали еще вчера, 17 апреля. Найти ее удалось благодаря тому, что были известен госномер, и он был не казахстанский. Машина АДАМЯНУ не принадлежит, передвигался он на ней по доверенности. На месте ЧП найдены две резиновые пули, исходя из этого сотрудники полиции и сделали вывод, что было произведено два выстрела. - На сегодняшний день гражданин АДАМЯН задержан и с участием адвоката дает показания. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. По отношению к нему возбуждено уголовное дело по ст. 257 «Хулиганство, совершенное с применением травматического оружия». По данному факту ведется расследование, - сказал замначальника следственного управления ДВД ЗКО.