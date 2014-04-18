kurmashevВ результате перестрелки, которая произошла 17 апреля на пересечении ул. С. Тюленина и пр. Абулхаир хана, пострадали два человека. Об этом сегодня, 18 апреля, на брифинге рассказал замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауия КУРМАШЕВ. - Да, действительно, у нас в городе произошел конфликт между жителями города Уральска, в ходе которого было применено травматическое оружие. Инцидент произошел примерно в 11:30. Братья ИБРАГИМОВЫ выполняли дорожные работы на перекрестке, АДАМЯН ехал мимо на автомашине Toyota Land Cruiser и неправильно понял их жестикулирование. После чего он остановился для дальнейшего выяснения отношений. Завязалась драка, их разняли и Ваэ АДАМЯН уехал. Минут через 10 он вернулся для дальнейших выяснений отношений. Братья ИБРАГИМОВЫ не захотели разговаривать и попросили его уехать. После этого АДАМЯН вытащил из машины травматический пистолет и произвел не менее двух выстрелов. После чего братья ИБРАГИМОВЫ обратились в травмпункт облбольницы с ранениями в область плеча, - рассказал КУРМАШЕВ. По словам КУРМАШЕВА, машину нашли и обыскали еще вчера, 17 апреля. Найти ее удалось благодаря тому, что были известен госномер, и он был не казахстанский. Машина АДАМЯНУ не принадлежит, передвигался он на ней по доверенности. На месте ЧП найдены две резиновые пули, исходя из этого сотрудники полиции и сделали вывод, что было произведено два выстрела. - На сегодняшний день гражданин АДАМЯН задержан и с участием адвоката дает показания. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. По отношению к нему возбуждено уголовное дело по ст. 257 «Хулиганство, совершенное с применением травматического оружия». По данному факту ведется расследование, - сказал замначальника следственного управления ДВД ЗКО.