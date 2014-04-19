Капитан затонувшего южнокорейского парома "Севол" арестован, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на  агентство Ренхап. 140418193944_captain_624x351_reuters По данным агентства, 68-летнему Ли Чон Соку предъявлено пять обвинений, в том числе в пренебрежении обязанностями и нарушении морского права. Ордеры на арест капитана и двух его помощников были выписаны местным судом. Прокуратура Южной Кореи обратилась к судебным властям с просьбой выдать ордер на арест капитана парома после того, как стало известно, что во время аварии у штурвала парома стоял третий помощник. Капитан на мостике отсутствовал. Полиция уже допрашивала Ли, а видеокадры, где он попросил прощения у пострадавших в кораблекрушении и их родственников, были показаны по местному телевидению. "Мне очень жаль, мне очень стыдно. Не знаю, что сказать", - заявил капитан. Большинство пассажиров - школьники Из 475 пассажиров парома 340 составляли школьники и учителя средней школы "Данвон" из города Ансан. Школьники направлялись на курортный остров Чеджу из порта Инчхон на западе Южной Кореи. К настоящему моменту обнаружены тела 28 человек, 179 пассажиров и членов экипажа были спасены, 268 человек по-прежнему считаются пропавшими. Причины, по которым затонул паром, пока не известны, однако эксперты сходятся во мнении, что он либо наткнулся на подводные камни, либо совершил слишком резкий поворот, в результате чего произошла разбалансировка груза в трюме и смещение центра тяжести. В пятницу представители береговой службы сообщили, что два водолаза сумели попасть внутрь грузового отсека парома, но не смогли что-либо увидеть там из-за мешавших поиску предметов. Ранее стало известно о смерти заместителя директора южнокорейской школы, ученики которой находились на затонувшем пароме. Он повесился около спортивного зала, в котором разместили родственников пассажиров. Полиция Южной Кореи сообщила, что 52-летнего учителя звали Кан Мин Гу, он сам находился на пароме и был спасен, а в четверг пропал. Его нашли во дворе около большого спортивного зала, в котором разместили родственников пропавших пассажиров затонувшего парома. Учитель повесился на дереве, используя ремень.