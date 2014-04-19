- Сегодня наш город принял активное участие в рамках акции всемирной высадки леса. В целом за период акции планируем высадить 7 тыс. деревьев. Из них 1 тыс. - это хвойные, 6 тыс. - лиственные. Нас радует, что все коллективы, студенты и предприятия участвуют в высадке деревьев. На проспекте Достык сажают работники СМИ. В сквере возле Атриума работают сотрудники правоохранительных органов, по ул. Курмангазы областные управления, в Зачаганске студенты. Мы считаем, что то вклад каждого нашего жителя в родной город, - рассказал. По словам акима города, за сегодняшний день высажено 350 елей. Всем, кто принимал активное участие в высадке деревьев вручили сертификаты, удостоверяющие участие в акции «Всеказахстанский день посадки леса».