shanyrakСегодня, 19 апреля, в канун празднования православного праздника Пасхи для бывших детдомовских воспитанников приготовили множество подарков. Уже не первый раз посильную помощь дому юношества «Шанырак» оказывает бывший выпускник детского дома Геннадий ФРАНК. Он не любит говорить о своих делах и считает, что так должен поступать каждый человек, у которого есть на то возможность. Сегодняшний праздник для 65 ребятишек, проживающих вместе с родителями в «Шаныраке», устроил также Геннадий ФРАНК совместно с  управляющим сетью «Три самурая» Дмитрием ТЕНОМ. - Я считаю, что это действительно очень важно, творить добро и не ожидать ничего взамен, - говорит Дмитрий ТЕН. - С выпускниками детских домов давно у нас налажен тесный контакт. И вот уже несколько месяцев у нас работают несколько выпускников детдома. Ребята прекрасно работают, хорошо обучаются, надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем. А сегодня мы решили устроить маленький праздник для детворы. Привезли то, что так необходимо для благоустройства двора: песок, лакокрасочные материалы для того, чтобы обновить и облагородить внешний вид площадки. А также решили, что лучшим угощением для детворы станут сладкие куличи. Дети с удовольствием начали копаться в песке, как только его выгрузили из машины, а также не отказались и от сладкого угощения. - Хочется сказать огромное спасибо за такой подарок, - говорит мама троих детей Зарема МИЛТАЕВА. - Я сама выросла в детдоме и очень рада, что есть такие люди, которым не все равно, что на свете существуем мы и наши дети.