Уже не первый раз посильную помощь дому юношества «Шанырак» оказывает бывший выпускник детского дома. Он не любит говорить о своих делах и считает, что так должен поступать каждый человек, у которого есть на то возможность. Сегодняшний праздник для 65 ребятишек, проживающих вместе с родителями в «Шаныраке», устроил также Геннадий ФРАНК совместно с управляющим сетью «Три самурая» Дмитрием ТЕНОМ. - Я считаю, что это действительно очень важно, творить добро и не ожидать ничего взамен, - говорит Дмитрий ТЕН. - С выпускниками детских домов давно у нас налажен тесный контакт. И вот уже несколько месяцев у нас работают несколько выпускников детдома. Ребята прекрасно работают, хорошо обучаются, надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем. А сегодня мы решили устроить маленький праздник для детворы. Привезли то, что так необходимо для благоустройства двора: песок, лакокрасочные материалы для того, чтобы обновить и облагородить внешний вид площадки. А также решили, что лучшим угощением для детворы станут сладкие куличи. Дети с удовольствием начали копаться в песке, как только его выгрузили из машины, а также не отказались и от сладкого угощения. - Хочется сказать огромное спасибо за такой подарок, - говорит мама троих детей Зарема МИЛТАЕВА. - Я сама выросла в детдоме и очень рада, что есть такие люди, которым не все равно, что на свете существуем мы и наши дети.