Иллюстративное фото с сайта www.azh.kz Иллюстративное фото с сайта www.azh.kz Сегодня, 19 апреля, примерно в 18 часов по астанинскому времени на территории Атырауской области сошли с рельсов и упали на землю два последних вагона пассажирского поезда №041Т сообщением Алматы - Атырау, сообщает "Акжайык" Как сообщает нам по мобильному телефону очевидец с места происшествия, ЧП случилось недалеко от станций Сагиз и Жантерек. Состав должен был прибыть в Атырау сегодня вечером в 21.10 по астанинскому времени. Информации о жертвах нет, но есть пострадавшие, получившие различные травмы в виде ушибов и переломов конечностей. Первую медицинскую помощь оказывают проводники. Оперативные группы ДВД, ЧС и бригады медиков уже выехали на место происшествия. О причинах схода с рельсов двух вагонов неизвестно, транспортный прокурор Атырауской области Булат КАЛЫКОВ пока воздержался от комментариев. Уточним, что поезда №041Т и №041Х (в обратном направлении сообщением Атырау - Алматы) в просторечии называют «китайскими», чтобы не путать с более скоростными «испанскими», курсирующими по этому же маршруту.    