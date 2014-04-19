По словам очевидцев, "ВАЗ 21014" поднимался на мост в сторону центра города, Hyundai Accent двигался по противоположной стороне на улицу Гагарина. После этого автомобиль "ВАЗ 21014" неожиданно выехал на встречную полосу, зацепил Hyundai Accent. Из-за столкновения Hyundai Accent вынесло на встречную полосу, где он лоб в лоб врезался в Mitsubishi Pajero. Далее "ВАЗ 21014" от удара столкнулся влобовую с автомобилем Nissan Primera. Водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ 21014" скрылись с места ДТП, бросив машину. В аварии пострадали два человека: у парня - ушиб запястья, у девушки - черепно-мозговая травма. На место ДТП прибыла скорая помощь. Их обоих госпитализировали с места ЧП. На ДТП сразу же выехали сотрудники УАП ДВД ЗКО. Они контролировали дорожное движение, так как из-за случившейся аварии движение на мосту на некоторое время было вообще закрыто. Спустя какое-то время стали пропускать по несколько машин только в одну сторону - в сторону центра города. На месте работают дознаватели.