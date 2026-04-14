Перекрытия продлятся четыре дня.

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, с 15 по 17 апреля с 10:00 до 17:00 будет перекрыта одна полоса в сторону центра города. Ограничения коснутся участка от спортбазы "Динамо" по улице Жангир хана до улицы Исатай Махамбета, а также отрезка по улице Исатай Махамбета - от Жангир хана до въезда на территорию завода "Зенит" (район ЦОНа).

Кроме того, 18 апреля с 6:00 до 11:00 движение по этому маршруту также ограничат.

Водителей просят заранее продумать маршрут и обращать внимание на временные дорожные знаки.

