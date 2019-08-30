Несчастный случай произошел 29 августа в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО. Мама Назара Сандугаш Аугалиева рассказала, что вечером 29 августа она вернулась домой и к ней подошел Назар с другом. На вопрос что случилось, мальчик ответил, что упал. - Мой папа сразу сказал, что это не ушибы, а ожог. Мы его сразу же повезли в местную больницу. Там нам оказали первую помощь и в 10-11 часов вечера госпитализировали в Уральск. Сейчас сын лежит в реанимации в детской больнице. К нему никого не пускают, - рассказала Сандугаш. Как выяснилось, Назар получил удар током в трансформаторной будке, которая располагается недалеко от места, где играли дети. - Эта будка находится в 500 метрах от дома. Там парк. Будка не огорожена, более того, там даже дверь открыта. Любой ребенок туда может зайти. Сейчас Назар в тяжелом состоянии. У него повреждена левая сторона. Почему эту трансформаторную будку не огородили и почему там дверь открыта, там даже лестница есть на второй этаж. То есть любой ребенок может туда зайти, - говорит Сандугаш. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что 29 августа из Чапаево был доставлен ребенок 2010 года рождения с диагнозом поражение электрическим током. В данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Аким Акжайыкского района Калияр Айтмухамбетов пояснил, что трансформаторная будка находится на 2 этаже строения. - Такое у нас в поселке произошло впервые. Это строение, на втором этаже которого находится трансформатор, располагается за забором Казпочты. С утра мы разбираемся, по какой причине туда имеется свободный доступ. Выявляем виновных, они будут наказаны, - пояснил Калияр Айтмухамбетов. - Скорее всего, мы уберем лестницу на второй этаж.