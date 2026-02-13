Бүгін «Жезқазған медициналық орталығы» ЖШС халықаралық ынтымақтастықтың ауқымын кеңейтуде.
Тағы бір меморандумға қол қою медициналық қызмет көрсету сапасын жақсартуға, кәсіби құзыреттілікті нығайтуға және стратегиялық серіктестікті кеңейтуге бағытталған маңызды қадам болып табылады.
Біздің стратегиялық серіктесіміз – Medicana Health Group, Түркиядағы ең ірі әрі беделді медициналық топтардың бірі, елдің жоғары технологиялық медициналық орталықтары арасында жетекші орын алады. Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі халықаралық денсаулық сақтау стандарттарына сәйкес келеді, ал жабдықтар мен клиникалық тәжірибенің деңгейі әлемнің жетекші клиникаларымен теңеседі.
Бүгінгі таңда Medicana Health Group:
• денсаулық сақтау саласында 30 жылдан астам тәжірибеге ие;
• 19 заманауи көпсалалы аурухана;
• 85-тен астам мамандандырылған медициналық бөлім;
• 12 000-нан астам қызметкер;
• 1 300-ден астам жоғары білікті дәрігер.
Меморандумға қол қою біздің медициналық орталығымыз үшін жаңа мүмкіндіктер ашады:
• Medicana клиникаларының профессорларымен телемедициналық консультациялар өткізу;
• науқастарды Түркиядағы жетекші медициналық орталықтарға емдеуге жіберу;
• бірлескен консультациялар ұйымдастыру;
• диагностика мен емдеудің халықаралық стандарттарын енгізу;
• медициналық қызметтердің сапасын жақсарту;
• біздің мамандардың кәсіби құзыреттерін дамыту;
• тәжірибе, білім және заманауи клиникалық тәжірибе алмасу.
Бұл серіктестік тек ресми құжат қана емес. Бұл жүйелі дамуға, халықаралық стандарттарды енгізуге және өңірдегі медициналық қызмет көрсету деңгейін жақсартуға арналған жаңа мүмкіндіктерді ашатын стратегиялық қадам.