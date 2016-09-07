Геномно-молекулярная экспертиза также подтвердила его причастность к преступлению, сообщили на брифинге сотрудники полиции, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru Подозреваемым по делу о зверском изнасиловании шестилетней девочки проходит житель Актау 1984 г.р., ранее не судимый. В отношении него ведётся расследование по трём статьям УК РК: изнасилование, похищение человека и покушение на убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление и сопряжённое с изнасилованием заведомо несовершеннолетнего лица. Назначена экспертиза, которая должна установить вменяемость подозреваемого, сообщил начальник ДВД Мангистауской области Кайрат Дальбеков. Задержанный уже дал признательные показания. Его вину подтвердила и проведённая судебно-геномно-молекулярная экспертиза. Другую информацию полицейские комментировать, сославшись на интересы следствия, отказались. Однако отметили, что вознаграждение, которое было объявлено за сведения о предполагаемом педофиле, никто не получил: сотрудники полиции нашли подозреваемого самостоятельно. Также в полиции сообщили о трёх жителях, распространявших заведомо ложные слухи о подробностях этого изнасилования и о расследовании преступления. Шестилетняя девочка была похищена и изнасилована в Актау 20 августа. Спустя четыре часа пропавшую в тяжёлом состоянии с сильным кровотечением и тепловым ударом обнаружили в районе дач. Позже для оказания медицинской помощи пострадавшей по приглашению акима Мангистауской области в Актау прибыла группа лучших столичных врачей. Девочку перевезли в Астану – в центр материнства и детства. На 1 сентября её состояние оставалось стабильно тяжёлым – об этом заявила министр здравоохранения РК Тамара Дуйсенова. В течение нескольких дней после этого поступала противоречивая информация о задержаниях предполагаемых педофилов. Жители Актау сообщали о том, что якобы были свидетелями следственного эксперимента, который проводили на месте преступления полицейские и подозреваемый.