Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в управлении административной полиции ДВД ЗКО, в ЗКО за 8 месяцев было задержано 2316 транспортных средств, владельцы которых имеют задолженности по административным штрафам. - Эти автомобили были помещены на штрафстоянку. Их задолженность по административным штрафам составляет 25 млн 512 тысяч 819 тенге, при этом было взыскано 25 млн 088 тысяч 326 тенге. На специализированной стоянке на данный момент находятся 30 транспортных средств, их задолженность по адмштрафам составляет чуть больше 424 тысяч тенге. Также сообщаем, что в областном центре сотрудниками полиции совместно с судебными исполнителями и представителями налоговых органов продолжается проведение рейдовых мероприятии по выявлению злостных неплательщиков штрафов, аналогичные мероприятия проводятся и в районах области, - рассказали в адмполиции, отметив при этом, что владельцам авто с наличием неоплаченных штрафов будет отказано в предоставлении госуслуги, и у них могут возникнуть проблемы при выезде за пределы области и Казахстана.