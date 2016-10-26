ЧП произошло в минувший понедельник, 24 октября. Известно, что погибшая училась в средней школе №56. Жила вместе с мамой в 12 микрорайоне. Учителя отзываются о ней, как о спокойной и неконфликтной девочке. - Она была ученицей седьмого класса. Была очень активной, прилежной. Как раз накануне трагедии в школе готовились к осеннему балу. Росла девочка в неполной семье. Родители были в разводе с 2006 года. У нее есть старшая сестра, она замужем уже, - рассказала некоторые подробности директор средней школы №56 Гульдария Абдыгалиева. Все обстоятельства дела сейчас расследует полиция. В ДВД выясняют, был ли это несчастный случай или суицид.