Ключи от нового жилья были вручены в День Независимости Республики Казахстан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 180 жителей ЗКО получили ключи от новой квартиры 16 декабря в поселке Зачаганск был сдан в эксплуатацию новый девятиэтажный дом. Подрядчиком является ТОО "Таскала Транс Газ". Ключи от новых квартир в торжественной обстановке вручал глава региона Гали Искалиев. – Прошло всего 29 лет с тех пор, как наша страна обрела независимость. Но за это время мы достигли многого, об этом нужно говорить, особенно молодежи. Впереди у нас есть еще много вершин, которые нам предстоит покорить. Самое главное - сохранить то, что имеем, сплоченность, спокойствие в стране и стабильность в обществе. В единстве мы построим заводы, поднимем сельское хозяйство. Для улучшения качества жизни населения в нашем государстве реализуется много госпрограмм, яркий пример - это программа "Нурлы жер". 5-6 лет назад на этом месте был пустырь, не было ничего, буквально за короткое время здесь был построен практически новый город. квартиры реализуются в кредит под 5% годовых на 15, 20, 25 лет. За это время вполне возможно вернуть кредит, а в собственности оставить жилье. Например, за двухкомнатную квартиру вы будете платить по 60 тысяч тенге в месяц. Я думаю, что на рынке за эти деньги не получится даже арендовать жилье. Цена очень приемлема, один квадратный метр жилья вам обошелся в 140 тысяч тенге, а для государства это стоит 215 тысяч тенге. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, раздаваться смех детей, будет царить благополучие и согласие, - обратился Гали Искалиев. Строительство дома началось в сентябре 2018 года по государственной программе "Нурлы жер" и обошлось в два млрд тенге. Здесь предусмотрено 180 квартир, 54 из которых являются однокомнатными, 81 квартира - двухкомнатная, 45 трехкомнатных квартир. Одной из новоселов является жительница города, многодетная мать Айнагуль Умбеталиева. Женщина поздравила всех собравшихся с Днем Независимости. – Поздравляю всех присутствующих с этим замечательным праздником. Очень рада, что именно в этот день я получила свои ключи от квартиры. Я как многодетная мать решила приобрести жилье по программе "Нурлы жер", открыла депозит в АО "Жилстройсбербанк", собрала необходимую сумму и сегодня стала обладательницей своего жилья. Поздравляю всех новоселов, здоровья, мира и добра, - отметила Айнагуль Умбеталиева.