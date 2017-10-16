Нурболат АЛТЫНБЕК в 2016 году выпил чистящее средство для казанов и получил ожог пищевода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказала мама мальчика Магира ТАТЫГУЛОВА, месяц назад она с сыном ездила в Омскую клинику, где врачи должны были провести процедуру криодеструкции - замораживание рубцовых клеток жидким азотом. - Мы приехали в клинику, но врачи нам не смогли помочь, так как их аппарат не смог достать до места ожога. На все это мы потратили 400 тысяч тенге. Теперь мы обратились в клинику города Минск. Врачи готовы нас принять и провести баллонную дилитацию, - сообщила мама Нурболата. На операцию в Минске семью ждут уже в начале ноября, однако одна процедура стоит порядка 400 тысяч тенге, не считая проживания и перелета. - На поездку в Омск ездили половину суммы мы собрали сами, а вторую половину нам помогли собрать уральцы. Сейчас нам вновь нужны деньги, которые собрать сами мы не в состоянии, поэтому вынуждены просить помощи, - пояснила Магира ТАТЫГУЛОВА. Напомним, мама 3-летнего Нурболата АЛТЫНБЕКА обратилась в редакцию "МГ" и рассказала, что ее сыну требуется срочная операция по лечению ожога пищевода, который он получил в двухлетнем возрасте. Если вы хотите помочь маленькому Нурболату АЛТЫНБЕКУ, можете позвонить по номеру телефона +77058212623. Номер карты в Народном банке - 4402573554009375.  