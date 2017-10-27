Иллюстративное фото с сайта crimyakutia.ru С началом отопительного сезона сотрудники ДЧС начали обход жилого сектора с целью предупреждения и предотвращения несчастных случаев, связанных с отопительными приборами. Спасатели раздают жителям города и районов области памятки, а также напоминают жильцам о правилах пожарной безопасности. Отметим, что наибольшее количество пожаров происходит в отопительный период. Это прежде всего, связано с топкой неисправных печей, использованием самодельных обогревателей с неисправной электропроводкой. Так, согласно статистике, на территории области за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 290 пожаров, 6 человек получили ожоги и отравления угарным газом, 5 человек погибли.