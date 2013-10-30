«Тараз» одержал победу над командой «Актобе», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ФК «Актобе».

Народу на поле собралось прилично – порядка пяти тысяч. Все ожидали хорошей игры от «Актобе». Но надежды болельщиков не оправдались. На поле творилось что-то малопонятное. Опытнейшие игроки «Актобе» ошибались в простейших ситуациях, пасы были в большинстве своем неточные, футболисты скользили и падали на газон, да и в целом выглядели очень тяжелыми. Зато таразцы, отбившись от стартового «натиска» хозяев, осмелели и стали все чаще и чаще переходить в контратаки, причем, успевая отряжать туда чуть ли не половину команды. И в действиях подопечных Арно Пайперса было гораздо больше угрозы, чем у их соперников.

Второй тайм, вопреки ожиданиям, ничем интересным не порадовал. Несмотря на недовольство игрой, болельщики все же надеялись, что их любимцы дожмут соперника в экстратаймах.

Затем судья добавил четыре минуты времени В первую же минуту «Тараз» забил гол. Сергей ШАФФ воспользовался ошибкой хозяев в обороне и точным ударом вывел свою команду в финал кубка – 0:1.