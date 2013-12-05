Иллюстративное фото с сайта tvas.ru Иллюстративное фото с сайта tvas.ru Уголовное дело против начальника учреждения КА-168/3 в Актобе возбудила финансовая полиция. Как сообщает агентство по борьбе с экономической и коррупционный преступностью, замначальника колонии-поселения, расположенной на окраине областного центра, заподозрили в получении взятки в виде норковой шубы. По данным АБЭКП, шубу от одного из осужденных заместителю начальника учреждения передал посредник, который также отбывает наказание в этой колонии. Взятка должна была способствовать сбору документов для условно-досрочного освобождения. В департаменте уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области сообщили, что попавший под подозрение сотрудник не отстранен от должности и продолжает свою работу, поскольку финансовой полицией пока не закончено расследование. Добавим, что в настоящее время в Актобе за взятку судят экс-начальника этой же колонии Айдоса Таханова.  По версии финансовой полиции, подполковник получил взятку в двести тысяч тенге и запчастями для автомобиля от заключенного за покровительство и беспрепятственный выход в город.  Подсудимый своей вины не признает. Летом этого года к 3 годам лишения свободы был приговорен инспектор колонии-поселения, который пообещал женщине освободить заключенного сына за 2,3 миллиона тенге.