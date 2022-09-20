– В начале 2021 года вступил в силу Экологический Кодекс, на основе которого утверждён приказ для исчисления тарифов и норм накопления. Во всех городах начался этот процесс. В городах Оскемен и Семей уже утвердили новый тариф. Сегодня мы тоже предложили новый проект. С каждым годом коммунальным предприятиям всё сложнее становится работать, причин много - геополитические ситуации, кризисы, подорожание топлива, запчастей для спецтехники. Кроме этого с каждым годом необходимо повышать работникам зарплату. Соответственно, ТОО «Орал таза сервис» становится трудно работать с вывозом ТБО в городе. Утверждение нового тарифа даст нам возможность провести модернизацию предприятия и качественно очищать город от мусора, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.Депутаты поддержали такое решение. Далее новый тариф для регистрации будет направлен в министерство юстиции, после чего уральцы будут платить за вывоз мусора по новым расчётам. А составлять он будет 442 тенге для жителей благоустроенных домов, для жителей частного сектора - 451 тенге за одного человека. Сейчас действует тариф в размере 286 тенге для жителей многоэтажных домов и 291 тенге для жителей частных домов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
