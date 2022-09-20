При положительном ответе министерства юстиции, горожане за вывоз мусора будут платить по 442 тенге вместо 286 тенге с человека, передаёт портал «Мой ГОРОД». Тариф на вывоз мусора повышается в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В июле этого года на сессии городского маслихата депутаты рассмотрели вопрос о повышении тарифа на вывоз мусора. Тогда руководитель городского отдела ЖКХ, ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев назвал несколько причин, по которым необходимо утвердить новый тариф. Так, за последние годы на 30% выросла стоимость ГСМ, у ТОО «Орал таза сервис» (предприятие, которое занимается вывозом ТБО - прим. автора) устарела техника и часто выходит из строя. Третья причина - материальные расходы, а именно стоимость запасных частей для спецтехники значительно выросла. Тогда же он подчеркнул, что по нормам стоимость услуги должна превышать 800 тенге. Большинство депутатов поддержали предложение об утверждении нового тарифа на вывоз ТБО. Далее новый тариф для регистрации направили в министерство юстиции, однако там по неизвестным причинам регистрировать отказались. Сегодня, 20 сентября на очередной сессии маслихата вновь подняли эту тему.
– В начале 2021 года вступил в силу Экологический Кодекс, на основе которого утверждён приказ для исчисления тарифов и норм накопления. Во всех городах начался этот процесс. В городах Оскемен и Семей уже утвердили новый тариф. Сегодня мы тоже предложили новый проект. С каждым годом коммунальным предприятиям всё сложнее становится работать, причин много - геополитические ситуации, кризисы, подорожание топлива, запчастей для спецтехники. Кроме этого с каждым годом необходимо повышать работникам зарплату. Соответственно, ТОО «Орал таза сервис» становится трудно работать с вывозом ТБО в городе. Утверждение нового тарифа даст нам возможность провести модернизацию предприятия и качественно очищать город от мусора, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
Депутаты поддержали такое решение. Далее новый тариф для регистрации будет направлен в министерство юстиции, после чего уральцы будут платить за вывоз мусора по новым расчётам. А составлять он будет 442 тенге для жителей благоустроенных домов, для жителей частного сектора - 451 тенге за одного человека. Сейчас действует тариф в размере 286 тенге для жителей многоэтажных домов и 291 тенге для жителей частных домов.