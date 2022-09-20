Водоснабжение отключено в микрорайонах Строитель, Северо-Восток и четвёртый микрорайон. В Уральске из-за нехватки холодной воды снизят температуру горячей Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», сегодня, 20 сентября, на КНС-1 проводят замену водопровода на новый. В связи с чем водоснабжение отключено по следующим адресам:
  • микрорайон Строитель, дома №2, 2/2, 2/3, 33-33/1, 34, 30, 29, 27, 27/1, 26/1, 43, 19, 19/1, 19/2;
  • микрорайон Северо-Восток, дома №19, 20, 37, 32, 23;
  • 4-микрорайон, дома № 3, 2, 3а ,4, 4а, 10, 10а, 32, 33.
Потребителей попросили запастись водой. Стоит отметить, что проблемы с водоснабжением возникают в Уральске с завидным постоянством. В городе то и дело случаются аварии на КНС или водопроводе. Для того, чтобы устранить неполадки либо вовсе отключают воду, либо снижают давление (впрочем, для жителей верхних этажей это одно и то же). А совсем недавно выяснилось, что у ТОО «Батыс су арнасы» образовался внушительный кредиторский долг. Предприятие должно государству, за электроэнергию, за ГСМ и многое-многое другое. Расплатиться перед кредиторами «Батыс су арнасы» сможет лишь повысим тариф на свои услуги для населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.