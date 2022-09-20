- По приезду мы увидели взрослую женщину. Квартира была запачкана кровью. Из другой комнаты вышел разъярённый парень, от которого исходил запах алкоголя. Честно сказать, у меня был шок. Молодой человек выкрикивал своей матери оскорбления и проклятия. На контакт с нами он не шел, поэтому пришлось скрутить его, чтобы как-то образумить, – рассказал патрульный.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Вызов в полицию поступил от взрослой женщины. Её 25-летний сын пришёл домой пьяным, буянил и не давал спать другим. Когда мать пыталась его успокоить, мужчина укусил её за палец до крови.По дороге в полицию задержанный признался, что поругавшись с женой, пришёл ночевать к матери, но увидев дома сожителя, разозлился. В отношении дебошира составлен протокол за побои.

1SmdseNvvv0

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.