Дерево-убийца

Возможно это не в тему, но не знаем куда обратиться. Дело в том, что моя мама живет по адресу ул. Поповича 2 и там с пятиэтажкой растет огромный старый карагач. На днях он весь расщепился вдоль ствола и сильно наклонился. Жители обратились в ДЭП, те отфутболили в ЖКХ, а те в свою очередь в КСК. В КСК «Комплекс», к которому относится дом, сказали, что на спил дерева денег нет, мол, ждите - пока наберем или сами складывайтесь. Вопрос, а за что тогда жители платят КСК? У нас, например, все платят исправно, и долгов нет. Но время то идет. Дожди и ветер почти каждый день. Во дворе гуляют дети. Чего ждать пока случится беда? Неужели чтобы спилить дерево, нужна чья-то кровь?