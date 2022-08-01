Фаланги пальцев отрезало ребёнку на детской площадке в Уральске
Фаланги на безымянном пальце и мизинце правой руки отрезало 13-летнему мальчику на детской качели 27 июля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В редакцию «МГ» обратилась Карылгаш Кудряшова. Женщина рассказала, что её сыну отрезало на качели две фаланги пальцев. Она считает, что причиной травмы стала сломанная качель.
- В тот вечер Никита как обычно пошёл играть на детскую площадку со своими друзьями. Спустя некоторое время с телефона сына позвонил его друг и попросил меня прийти на площадку. Он сказал, что ему оторвало пальцы! Я даже не помню, как бежала туда, это какой-то ужас. Шок. Увидела Никиту, смотрю - на земле лежит часть пальца. Тогда меня всю трясло, - вспоминает Карылгаш. - Дети не смогли дозвониться в скорую. Муж повёз сына в областную больницу, но там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану и отвез его детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке. Вы посмотрите, в каком состоянии игровая площадка. Это мыслимо, чтобы она была настолько опасной? Кто будет отвечать за всё это? Почему никто не смотрит за инвентарём? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберёт или не отремонтирует?
Женщина рассказывает, что сын до сих пор находится в шоковом состоянии. Он комплексует и стесняется полученных увечий.
- У него переходный возраст сейчас, и мальчишки на площадке сказали, что теперь его не возьмут в армию. Сын переживает, как будет жить без пальцев, а он мечтал стать военным. Тем более, он занимается боксом. Да тут уже дважды были подобные случаи, но травмы не серьёзные были у детей. Сколько это всё будет продолжаться? Вот посмотрите, футбольное поле. Недавно на мальчика упали ворота и он умер. А на следующий день и на нашу спортивную площадку приехали и приварили такие же ворота. У нас начинают что-то делать только после трагедии, - возмущенно говорит мама мальчика.
Сам Никита говорит, что не понял, как получил травму. Он хотел задержаться, когда раскачался на тренажёре и ему отрезало фаланги. Его мама намерена добиться справедливости и наказать тех, кто ответственен за площадку.
- Я написала заявление в полицию, но его даже не хотели принимать. Почему до сих пор не убрали этот тренажёр? Ждут, пока ещё один ребёнок покалечится, - заключила мама мальчика.
В управлении здравоохранения ЗКО факт подтвердили и сообщили, что у ребёнка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти. Подростка направили на амбулаторное лечение.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведётся досудебное расследование по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
У кого на балансе находится детская площадка, в акимате Уральска пообещали сообщить позже.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!