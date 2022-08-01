Состояние одной из них врачи оценивают как тяжёлое, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Люди выбирались из лобового окна: два автобуса столкнулись в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА 30 июля около 11:00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита столкнулись два пассажирских автобуса, курсирующих на маршрутах №39 и №30Д. После столкновения автобус маршрута №39 опрокинулся на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. Изначально в больницу доставили 14 человек, среди которых был трёхлетний ребёнок. Трёх женщин пришлось госпитализировать, остальные были направлены на амбулаторное наблюдение. Как сегодня, первого августа, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, состояние 51-летней женщины всё ещё оценивается как тяжёлое. Она переведена в отделение нейрохирургии. 32-летняя женщина также получает лечение в отделении нейрохирургии, состояние стабильное. 46-летняя пострадавшая находится в больнице, получает лечение. Стоит отметить, что в пресс-службе департамента полиции ЗКО подчеркнули, что по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».