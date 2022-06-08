Представители сайта Olx проанализировали объявления о летней подработке для студентов в Казахстане. Самыми востребованными для студентов стали вакансии: администратор, продавец, официант и няня. Самую высокую заработную плату соискателям без опыта готовы платить в Алматы, в рубрике «Подработка» средняя заработная плата в городе составляет 120 000 тенге. В рубрике «Администратор» самая высокая зарплата ждет астанчан – 150 000 тенге в среднем. Меньше всего готовы платить в Кызылорде, рубрика «Продавец» со средней заработной платой 30 000 тенге по городу, «Няни» меньше всего получат в Костанае – 35 000 тенге в среднем по городу. Количество вакансий с плавающим графиком увеличилось в этом году на практически на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество запросов о подработке – выросло на 15% соответственно. Ранее HR-специалисты дали рекомендации для желающих трудиться летом подростков.