Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz В качестве одного из приглашенных гостей международной конференции в Алматы, посвященной 20-летию тенге, выступил экс-глава Национального Банка РК Григорий Марченко. В интервью BNews.kz он рассказал, чем занимается в данный момент. "Я сейчас в основном живу в Швейцарии, приезжаю раз в месяц. Я сейчас объявил на себя тендер, на регулярной работе я работать не могу, в Казахстане у нас существует запрет на работу в финансовых институтах, поэтому я могу работать в нескольких разных местах, как член совета директоров или советник. У меня 12 предложений уже есть, продолжаю этим заниматься, очень увлекательный процесс", - отметил Марченко. Он подчеркнул, что доволен жизнью после ухода со своей должности, сообщил корреспондент КазТАГ. "У меня все хорошо, поконкретнее - все очень хорошо. Я не собираюсь с вами обсуждать детали своей новой хорошей жизни", - сказал Марченко. По его словам, он не намерен до нового года принимать окончательное решение относительно своего будущего.