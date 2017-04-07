К 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен гражданин Узбекистана, жестоко расправившийся со своим земляком, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" cо ссылкой на пресс-службу областного суда.

Иллюстративное фото с сайта baikal-info.ru

Уголовное дело по факту убийства рассмотрено специализированным межрайонным суде по уголовным делам Атырауской области. Инцидент произошел в ноябре прошлого года на одной из строек. Граждане Узбекистана, прибывшие в Атыраускую область на заработки, поругались во время распития спиртных напитков. Конфликт перерос в драку.

- В ходе драки подсудимый нанес ножевое ранение потерпевшему, после чего схватил строительные ножницы, нанес ими несколько ударов своему земляку. Преступник скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе суда.

На главном судебном разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась. Приговором суда подсудимый - гражданин Узбекистана был признан виновным по ч.1 ст.99 УК РК - "Убийство", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.