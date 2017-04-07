Это видео ДТП, которое произошло 2 апреля на трассе Уральск-Чапаево в 25 километрах от Уральска, там столкнулись "Тойота Ленд Крузер" и "Лада Гранта", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp4 sU-A9tIDqhI На записи с видеорегистратора отчетливо видно, что из-за гололедицы водитель автомобиля "Лада Гранта" вылетел на противоположную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Тойота Ленд Крузер". После чего внедорожник слетел на обочину дороги. Напомним, одна из пассажирок "Гранты" скончалась до приезда скорой помощи. Также в автомобиле "Лада Гранта" находились двое детей, которые были доставлены в областную клиническую больницу. Состояние одного ребенка все еще тяжелое. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"