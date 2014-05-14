По итогам 2013 года прибыль IT-компаний в Казахстане снизилась в среднем на 2%, в то время как в прошлом году рост достигал 38%, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Эксперт РА Казахстан". tablica Первую строчку рэнкинга по-прежнему занимает компания "Логиком", которая является крупнейшим в стране производителем компьютеров, серверов и мониторов под собственной торговой маркой. На втором месте компания EPAM Kazakhstan, специализирующаяся на разработке ПО и услугах в области IT. В "НАТ Казахстан", расположившейся на третьей позиции, падение выручки составило более 70%. Однако компания остается одним из крупнейших игроков в различных секторах IT-рынка: поставке оборудования и ПО, разработке ПО и услугах в области IT. Среди тенденций со стороны спроса IT-компании часто называют рост интереса к Business Intelligence, решениям в области аналитики. Заказчикам необходима возможность оперативно анализировать большие объемы информации. Но главным трендом, на чем сходятся практически все участники нашего опроса, является рост интереса к "облачным" и мобильным решениям. Этот мировой тренд развития IT-индустрии стал актуален и для Казахстана. По-прежнему одной из важных проблем, сдерживающих рост рынка, остается недостаток ИКТ-специалистов, а также низкое качество их подготовки. Отмечается, что в последние годы государство является одним из крупнейших заказчиков в отрасли. Однако в отношениях с этим крупным заказчиком у IT-компаний регулярно возникают трудности, которые, по их мнению, становятся одним из факторов мешающих развитию рынка. В отношениях с другими заказчиками, из казахстанского корпоративного сектора, тоже есть свои сложности. Например, IT-компании часто жалуются на консерватизм отечественных предприятий, боязнь внедрять новые современные технологии и недоверие к отечественным разработкам.