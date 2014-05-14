Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Актауский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве на заводе по выпуску планшетников. Директор ТОО "Caspiy Еlectronics" Александр Павленко осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и взят под стражу в зале суда, сообщает BNews.kz. Он признан виновным в мошенничестве, в присвоении и растрате вверенных ему средств путем использованием служебного положения. Ущерб, нанесенный государству, сотрудники финансовой полиции расценили в 200 миллионов тенге. Бывший заместитель председателя правления АО "НК "СПК "Каспий" Ергали Каюпов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорен к 3 годам лишения свободы, однако освобожден от наказания по закону об амнистии. Напомним, что проект был запущен в декабре 2011 года. Планировалось производство 67 тысяч планшетников, 40 тысяч телевизоров и 43 тысяч мониторов в год. Спустя полтора года финансовая полиция установила, что завод закупал китайские устройства и выдавал их за свои. Оборудование, которое якобы стоило 600 миллионов тенге, было оценено всего в 20 миллионов тенге.