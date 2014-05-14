Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 мая, аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ лично проверил ход ремонта в трех дошкольных организациях города. Первым объектом был детский сад "Родничок", что в районе Коминтерна (поселок Зачаганск). По словам директора ДО "Родничок" Валентины НЕДОНОСКОВОЙ, этот детский сад был построен еще в 1972 году, и с тех пор ремонт здесь не проводился. - Детский сад рассчитан на 140 детей, - рассказала Валентина НЕДОНОСКОВА. - Ремонт начался 1 декабря прошлого года. Своих детей мы распределили по другим дошкольным организациям, а у кого есть бабушки и дедушки на время забрали детей домой. Ремонт в садике проводят действительно капитальный. По словам директора ТОО "Ремстройбыт" Максата ГЕЮШОВА, от прежнего садика они оставили только стены, окна двери, перегородки полы, кровля, все было заменено на старые. Кроме того, во дворе установили новые теневые навесы, освещение, дорожки, песочницы, качели, ограждение и в ближайшее время во дворе зальют асфальт. На ремонт  и оснащение материально-технической базой детского сада было выделено 110 миллионов тенге. Садик будет сдан 2 июня. - Самое главное для нас качество. Здесь же занимаются дети, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Второй объект, старый детский сад "Шолпан" на 100 детей, что в районе остановки "Кинотеатр им.Гагарина" по улице Савичева. Здесь капитальный ремонт начался 1 апреля, продлится до 15 июня. - Здание садика памятник архитектуры 19 века, - рассказала директор ДО "Шолпан" Гульнара ДОСАЕВА. - Оно было построено в 1864 году. И сейчас сложность ремонта заключается в том, что необходимо сохранить его, а здесь применена лепка. Тем не менее ремонт идет, большая часть работ уже сделана. В прошлом году службы ЧС и санэпиднадзора вынесли предписание о том, что здание обветшало и дети здесь заниматься не могут. На капитальный ремонт здания было выделено 46 миллионов тенге. Подрядчиком является ТОО "Уральскстрой инвест". Заканчивается ремонт и в детском саде "Ак ниет", ч то по улице Шевченко. Раньше здесь была расположена школа-гимназия, но после строительства новой школы, было решено расположить здесь садик. Дошкольная организация будет самой большой в центре, она рассчитана на 360 мест. На ремонт и материально-техническое оснащение выделено 91 миллионов тенге. - В "Акниет" для разгрузки очередности будут направлены дети, которые стоят в очереди в центре города, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Всего в этом году будет отремонтировано 8 социальных объектов, из которых 3 детских сада, 4 школы и одна библиотека. На эти работы выделено 1 миллиард 100 миллионов тенге.