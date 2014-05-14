Фото с сайта veddro.com Фото с сайта veddro.com Вдова погибшего вместе с голливудской знаменитостью Полом Уокером друга Кристин Родас сделала сенсационное заявление. Она обвинила в смертельной аварии автомобильный концерн Porsche, сообщает "Дни. ру". Вдова Роджера Родаса, погибшего вместе с известным актером Полом Уокером, Кристин подала в лос-анджелесский суд на компанию Porsche. В поданном иске супруга Родаса обвинила автопроизводителя в причинении смерти по неосторожности и в результате противоправных действий. Кристин утверждает, что подвеска Porsche Carrera GT 2005 года выпуска была неисправна, что и стало причиной аварии, передает TMZ. Отметим, что ранее следствие по делу о гибели в ДТП американского актера подтвердило версию, согласно которой причиной аварии стало большое превышение скорости. Тем не менее Кристин Родас заявила, что ее муж, находящийся в тот момент за рулем, обычно водил на скорости, не превышающей 88 километров в час. Напомним, что 40-летний Уокер погиб 30 ноября 2013 года в калифорнийском городе Санта-Кларита. Он был пассажиром спортивного автомобиля Porsche Carrera, которым управлял его друг Роджер Родас. По невыясненным причинам водитель спорткара потерял над ним контроль, машина развернулась на 180 градусов, после чего врезалась в дерево и загорелась. Выбраться из горящей машины Уокер с другом не смогли. Оба скончались на месте. Актер работал над седьмым "Форсажем". После его ухода кинокомпания Universal Pictures заявила о приостановке съемок на неопределенный срок. Вместе с тем, по данным продюсера фильма и исполнителя главной роли актера Вина Дизеля, седьмая часть выйдет в прокат 10 апреля 2015 года. Официальной информации о том, кто заменит Уокера на площадке, пока нет. Тем не менее ходят слухи о том, что роль актера сыграет его брат.