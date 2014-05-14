Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Вице-спикер мажилиса Дарига Назарбаева считает, что помощь мелким банкам противоречит государственным интересам Казахстана, сообщает NUR.KZ. По ее мнению, за проблемные кредиты должны отвечать акционеры банков, и из казны выделять на решение проблемы 250 миллиардов тенге нецелесообразно, сообщает телеканал "Астана" "Я логики не вижу. Вы хотите поднять банкам уставной капитал до 100 млрд тенге, и уже сегодня по нашим данным известно, что примерно 20 банков у нас в стране закроются. Так зачем спрашивается их перед смертью, извиняюсь за… дополнительно снова подкармливать. Я считаю, что здесь работает мощное банковское лобби, которое пробивает решение этого вопроса. Мы считаем, что это направлено абсолютно против государственных интересов. Мы когда на социальную сферу денег просим, их нет, а тут вдруг они находятся", - возмутилась Назарбаева. Глава Нацбанка Кайрат Келимбетов в ответ пообещал, что банки государству деньги вернут. "Наши риск, что где-то даже 5% депозитов населения находятся в неизвестных руках. До 2016 года надо почистить проблемные кредиты. Мы помогали БТА, Темиру и Альянсу. Когда мы оценили уровень своей помощи, мы поняли, что те акционеры, которые были раньше, им там не место. Вы это видели. Акционеры там поменялись, акционером стало государство. То есть тот, кому мы помогаем, мы не делаем это безвозмездно. Мы будем помогать с условием, что это деньги возвратные, а если они не возвращаются, то мы, как государство, будем становиться акционерами в этих банках. Почему важно их не обанкротить, потому что там находятся, это системообразующие банки, там находятся большинство депозитов населения. И мы за их сохранность отвечаем", - заявил Келимбетов. Напомним, по словам Келимбетова, в Казахстане в данный момент существует два системообразующих банка, в будущем возможно образование третьего.