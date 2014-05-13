Сравнительная таблица отдыха в Турции и на курорте Бурабай. Фото из социальных сетей. Сравнительная таблица отдыха в Турции и на курорте Бурабай. Фото из социальных сетей. Разницу цен на курорты Борового и Турции прокомментировали в Мининдустрии. Вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев ответил на вопрос: почему цены на отели в Боровом аналогичны зарубежным, передает корреспондент Tengrinews.kz. Казахстанцы в социальных сетях накануне сезона отпусков начали выкладывать сравнительную таблицу цен на отдых на курорте Алании (Турции) и в Боровом. И если казахстанцу за 10 дней отдыха в родных пенатах необходимо будет выложить 350 тысяч тенге, то отдых на заграничных берегах ему обойдется в 225 тысяч тенге. В свою очередь Сауранбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz, отметил, что он в курсе этой проблемы. "Это одна из проблем. Почему наши гостиницы в том же Боровом дороже? Дело в том, что если взять среднегодовую загрузку, то у нее 24 процента. Необходимо сделать, чтобы туризм был круглогодичным. Тогда он не будет перекладывать доходы за три летних месяца на весь период. Мы работаем над тем, чтобы сделать круглогодичным. Предусмотрены преференции. Вопрос прорабатывается, перед правительством поставлены были вопросы. Плюс сейчас инфраструктура строится за счет государства, основная магистраль, раньше эти проблемы были на плечах туристов. Программа до 2020 года, я думаю, чтобы перевести на круглогодичный потребуется не один год, в пределах трех-четырех лет. К 2020 году постараемся", - отметил Сауранбаев. Он отметил, что в последние годы и в Турции отдых недешевый. Кроме того, президент Казахстанской туристской ассоциации Роза Асанбаева добавила: "Я недавно была в США, на стажировке по развитию туризма, и там, когда я задала тот же вопрос: вот, у нас, допустим, очень высокие цены на проживание в гостиницах и на сервис, и вы знаете, они ответили: значит, есть спрос, это рынок, и рынок диктует цены. Но, как вы заметили, именно в каникулярный летний период везде поднимаются цены. Во внесезонье цены падают, там цены и с 70-процентной скидкой. Поэтому наша задача - сделать отдых всесезонным".