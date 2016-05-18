14 мая в Аксае в пять часов утра сотрудник службы пробации Аян ПАНГЕРЕЕВ, проходя мимо ночного клуба "Мулен Руж", стал свидетелем драки. Он вызвал полицию, а сам кинулся разнимать дерущихся. Один из хулиганов выстрелил из обреза в лицо 26-летнему сотруднику ДУИС. В результате молодой человек был доставлен в областную клиническую больницу с огнестрельным ранением в лицо, шею, грудную клетку и правый глаз. Начальник департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО Бекбулат ТУРЕМУРАТОВ утверждает, что Аян поступил правильно, он выполнял свой долг.