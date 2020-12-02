Парковки на 200 фур и умные камеры: как в Казахстане планируют бороться с пробками на границах
Министерство транспорта РК подготовило проект приказа, который впервые четко прописывает, как должны быть обустроены сервисные зоны ожидания...
Уровень воды в реке Чаган продолжает снижаться
Однако уровень воды в реке Урал продолжает медленно расти.
110 миллионов на просмотре рекламы: как казахстанцев обманула пирамида "Boxy Wealth"
Десятки граждан поверили в схему быстрого обогащения через просмотр рекламы, но в итоге потеряли миллионы.
Сколько сайгаков обитают в ЗКО
В регионе завершён авиаучет.
Почему казахстанцы стали реже брать кредиты
Количество заявок на займы упало на 13%, при этом жители страны стали чаще оформлять крупные кредиты под залог недвижимости и авто.
В ЗКО хотят увеличить площадь поливных земель
В 2026 году власти хотят внедрить водосберегающие технологии на 12,1 тысячи гектаров.
Погода на 13 апреля: на западе Казахстана пройдут дожди
Уральск и Актау накроют осадки, в других городах сохранится теплая и сухая погода.
Почти 300 человек задержали за наркопреступления в ЗКО
Трое из них - несовершеннолетние.
Ақтауда травматикалық қару қолданған адам сотталды
Заң бұзған адам масаң күйде болып, заңсыз сақталған қарумен оқ атқан.